Резников заявил о желании вооружить каждого украинца

Министр обороны Украины Резников: каждый украинец должен иметь автомат под кроватью

Каждый украинец должен иметь зарегистрированный автомат Калашникова под кроватью, чтобы быть готовым защитить страну. О подобном желании заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию LIGA.

«Я уверен, культура военной профессии должна стать трендом. Официально зарегистрированное огнестрельное оружие должно быть у населения <...> Когда враг будет знать, что каждый совершеннолетний украинец может достать из-под кровати автомат и сопротивляться, он десять раз подумает», — высказался министр.

Также Резников высказался за возвращение в вузы Украины военных кафедр и введение специальных курсов начальной военной подготовки для всех мужчин с 18 лет. «Дальше он учится на кого хочет, но раз в год проходит месячные курсы по специализации. Хочешь быть пулеметчиком — развивайся как пулеметчик. Хочешь быть оператором дронов — давай», — аргументировал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия республики испытывает дефицит боеприпасов, танков и артиллерии, а также призвал Запад ускорить поставки. По его словам, Киев будет использовать артиллерию, чтобы попытаться вернуть под свой контроль регионы, которые власти страны по-прежнему считают своими, а не для нанесения ударов по территории России.

