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16:11, 6 марта 2023Мир

Оппозиция Японии надавит на правительство с помощью однополых браков

SCMP: оппозиция Японии использует закон об однополых браках для давления на правительство

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Главная оппозиционная партия Японии — Конституционно-демократическая — внесла в парламент законопроект об одобрении однополых браков, призванный оказать давление на правительство в преддверии саммита стран «Большой семерки» (G7), который должен пройти в июне этого года в Хиросиме. Об этом пишет издание South China Morning Post (SCMP).

По сути законопроект является символической мерой давления на правительство и вряд ли будет одобрен парламентом. Во-первых, правящая коалиция имеет значительное большинство в парламенте, а во-вторых, ее позицию сложно связать с симпатией меньшинствам: коалиция с трудом смогла договориться даже о мерах в законе, запрещающих дискриминацию сексуальных меньшинств.

Япония — единственная страна из G7, которая не признает однополые браки. Обсуждения такого закона становятся оружием в руках оппозиции с учетом давления на премьер-министра страны Фумио Кисиду: он раскритиковал своего помощника за слова о том, что тот даже не хочет смотреть на однополые пары. После этого помощник ушел в отставку.

Конституция Японии 1947 года гласит, что «брак заключается только по взаимному согласию обоих полов». Впрочем, уже сейчас большинство японцев выступают за признание однополых браков.

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Виктория Кондратьева
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