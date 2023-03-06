Первая в России женщина-машинист поезда дальнего следования выйдет в рейс

Первая в России женщина-машинист поезда дальнего следования Соколова поведет поезд 6 марта

Первая в России женщина-машинист поезда дальнего следования Оксана Соколова выйдет 6 марта в свой первый самостоятельный рейс. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе компании «Российские железные дороги» (РЖД).

Уточняется, что она поведет пассажирский поезд № 115 сообщением Томск-Адлер на участке Екатеринбург-Дружинино. Отмечается, что Соколова получила удостоверение машиниста электровоза в январе 2023 года. Она стала первой в РЖД женщиной, которой доверено водить пассажирские поезда дальнего следования. Допуск к самостоятельной работе она получила после трехмесячной практики в сопровождении опытного наставника, отмечает агентство.

С 1 января 2021 года вступил в силу приказ Минтруда об утверждении сокращенного списка профессий, на которых ограничивается применение труда женщин. Россиянкам официально разрешили сотни «мужских» профессий.