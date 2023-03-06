Вокруг Эльбруса проведут марафон

Марафон вокруг Эльбруса пройдет в начале августа

В начале августа вокруг Эльбруса на территории Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии проведут марафон по трейлраннингу (бегу по природному рельефу). Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на президента запланированной гонки Сергея Зон-Зама.

По словам организаторов, соревнования пройдут 4-6 августа.

«Гонки, как и обычно, будут проводиться вокруг Эльбруса, но нововведением станут две дистанции — полукольца вокруг горы — одно с севера, другое с запада. Для организации этих гонок мы планируем выездные старты из Хурзука (Карачаево-Черкесия) и Джылы-Суу с финишем в Азау», — пояснил Зон-Зам.

Он добавил, что в этом году организаторы планируют проводить максимально жесткий отбор участников на старте забегов, чтобы обеспечить их безопасность.

Как ожидается, главным событием соревнований станет забег вокруг высшей точки Европы горы Эльбрус — Elbrus World Race — протяженностью 135 километров. Предполагается, что участники должны будут преодолеть его за 45 часов. Кроме того, будут доступны дистанции протяженностью 100 и 57 километров, а также 10, 24 и 32 километра.

