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08:50, 6 марта 2023Бывший СССР

Украинский экс-мэр Мариуполя назвал причину быстрого окружения города год назад

Экс-мэр Мариуполя Бойко назвал внезапный удар России причиной окружения города в 2022 году

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Украинские власти не ожидали удара России со стороны Крыма, что и послужило причиной быстрого окружения Мариуполя в 2022 году, рассказал испанской газете El Pais бывший мэр города Вадим Бойченко.

По его словам, вся оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) была сосредоточена на востоке от населенного пункта, откуда и ожидалось наступление российской армии. Поэтому атака со стороны Крыма стала неожиданностью.

«Я не знал, что границы с Крымом больше не существует и что русские наступают на нас. Я не был проинформирован об этом», — сказал он, объясняя, почему власти города не попросили у Киева помощи.

Накануне немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщила, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия. По информации издания, причиной спора стало то, что президент и главнокомандующий имеют «принципиально разные взгляды» на происходящее в Артемовске.

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Алевтина Запольская
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