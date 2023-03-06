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13:53, 6 марта 2023Россия

Российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ на двух направлениях

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом в понедельник, 6 марта, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, российской группировке войск «Восток» удалось нанести поражение противнику в районах Угледара, Пречистовки и Новоселки Донецкой народной республики (ДНР).

За сутки на двух направлениях было уничтожено до 65 украинских военных, две боевые бронированные машины, два пикапа и боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град».

Также официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в районе Красноармейска российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Варвара Родикова
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