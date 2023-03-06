Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:04, 6 марта 2023Силовые структуры

Российские таможенники вернули в Казахстан фуру с 17 тоннами насвая

Челябинские таможенники вернули в Казахстан фуру с тоннами насвая на 25 миллионов рублей

Фото: Абзал Калиев / РИА Новости

В районе пропуска Бугристое челябинские таможенники остановили большегруз с тоннами насвая. Об этом в понедельник, 6 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным ведомства, в районе международного автомобильного пункта мобильная группа таможни стал проверять фуру и обнаружила в ней 500 мешков с порошком зеленого цвета. По документам грузовик ехал из Кыргызстана в Челябинск с древесной золой и табачным сырьем. Кроме того, получатель рассказал, что ждал фуру с удобрением.

Фото: Федеральная таможенная служба

Порошок изъяли для экспертизы. Выяснилось, что это некурительный табак насвай. Всего в большегрузе было 17 тонн насвая на 25 миллионов рублей. Находку вернули из России в Казахстан.

Ранее стало известно, что в аэропорту Шереметьево задержали кубинца с контрабандными сигарами на 800 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Transparency International
В России озвучили дефицит бюджета
ЕС отказался продать российским авиакомпаниям оставшиеся в России самолеты
На Украине предложили отбирать у пьяных водителей автомобили в пользу ВСУ
Венгрия попросила Европу и США не соревноваться в поставках оружия Украине
Сестра Кардашьян изменилась до неузнаваемости и удивила фанатов
Российские подростки вломились в квартиру, избили пенсионеров и попали на видео
Глава IIHF провел встречу с МОК по вопросу допуска российских хоккеистов на Игры
У чернобыльских собак выявили уникальные изменения ДНК
Стало известно о «неестественном дисбалансе» в украинских войсках
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.