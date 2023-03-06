Российские таможенники вернули в Казахстан фуру с 17 тоннами насвая
В районе пропуска Бугристое челябинские таможенники остановили большегруз с тоннами насвая. Об этом в понедельник, 6 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).
По данным ведомства, в районе международного автомобильного пункта мобильная группа таможни стал проверять фуру и обнаружила в ней 500 мешков с порошком зеленого цвета. По документам грузовик ехал из Кыргызстана в Челябинск с древесной золой и табачным сырьем. Кроме того, получатель рассказал, что ждал фуру с удобрением.
Порошок изъяли для экспертизы. Выяснилось, что это некурительный табак насвай. Всего в большегрузе было 17 тонн насвая на 25 миллионов рублей. Находку вернули из России в Казахстан.
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