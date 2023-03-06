Российские таможенники вернули в Казахстан фуру с 17 тоннами насвая

Челябинские таможенники вернули в Казахстан фуру с тоннами насвая на 25 миллионов рублей

В районе пропуска Бугристое челябинские таможенники остановили большегруз с тоннами насвая. Об этом в понедельник, 6 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным ведомства, в районе международного автомобильного пункта мобильная группа таможни стал проверять фуру и обнаружила в ней 500 мешков с порошком зеленого цвета. По документам грузовик ехал из Кыргызстана в Челябинск с древесной золой и табачным сырьем. Кроме того, получатель рассказал, что ждал фуру с удобрением.

Фото: Федеральная таможенная служба

Порошок изъяли для экспертизы. Выяснилось, что это некурительный табак насвай. Всего в большегрузе было 17 тонн насвая на 25 миллионов рублей. Находку вернули из России в Казахстан.

Ранее стало известно, что в аэропорту Шереметьево задержали кубинца с контрабандными сигарами на 800 тысяч рублей.