Кубинец прилетел в Москву с контрабандными сигарами на 800 тысяч рублей

В аэропорту Шереметьево задержали кубинца с контрабандными сигарами на 800 тысяч рублей

В московском аэропорту Шереметьево таможенники задержали кубинца за контрабанду сигар стоимостью 800 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

По данным ведомства, 31-летний мужчина прилетел в Россию из Кайо-Коко. По прилете он пошел по зеленому коридору, но был остановлен сотрудниками таможни. У него были обнаружены шесть незаконно привезенных коробок, в которых находились 150 сигар.

Российское законодательство разрешает ввоз в страну не более 50 штук, указали в ФТС. За контрабанду иностранец будет привлечен к уголовной ответственности.

1 февраля сообщалось, что сотрудники МВД разоблачили крупный канал контрабанды золота из России, организованный гражданами Китая. С 2019 года члены ОПГ приобретали незаконно добытое золото в Красноярском и Забайкальском краях, Иркутской, Еврейской автономной и Амурской областях, Бурятии и Якутии, затем драгметалл перерабатывали в сплав, пригодный для ювелирной обработки, который незаконно вывозился из России в Китай. Они переправили контрабандой 136 килограммов золота стоимостью 550 миллионов рублей.