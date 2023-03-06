Названы районы Москвы с минимальным числом квартир в новостройках

Минимальное предложение квартир в новостройках Москвы зафиксировали в районе Лианозово

В феврале 2023 года минимальное предложение квартир в новостройках среди районов старой Москвы зафиксировали в Лианозово и Зябликово. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков риелторского агентства Est-a-Tet.

В Лианозово выставлен на продажу один лот площадью 75 квадратных метров, в Зябликово — два лота общим метражом 83 квадратных метра. Районом столицы с минимальным числом квартир в новостройках также назвали Марьино, где на первичном рынке выставлено три квартиры суммарной площадью 222 квадратных метра.

Ниже в списке расположились Крылатское с объемом предложения в 455 квадратных метров и Ново-Переделкино, где выставлено на продажу 480 «квадратов». «Когда локация насыщена популярными проектами массового сегмента, продажи ведутся активно, и наступает момент, когда объем предложения существенно падает», — объяснили в компании.

Ранее в компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» выяснили, что в январе-феврале 2023 года самым популярным в Москве для покупки вторичного жилья стал район Марьино — на него пришлось 20 процентов сделок. Второе место занял район Кузьминки (17 процентов сделок), а третье — Братеево (18 процентов).