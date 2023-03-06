Группа лжеброкеров обманула 250 россиян на миллиарды рублей

СКР разоблачил в Москве группу лжеброкеров за обман 250 клиентов на миллиарды рублей

Следственный комитет России (СКР) разоблачил группу лжеброкеров, арендовавших офисы в «Москва-Сити» для совершения мошенничества на миллиарды рублей, их жертвами стали 250 россиян. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Якобы инвестиционную деятельность на протяжении четырех лет вели компании под названиями «Международный финансовый центр», «Академия управления финансами и инвестициями», «Высшая школа управления финансами» и «Глобал финанс». Следствие полагает, что ими управляли одни и те же люди. Они обзванивали граждан по купленным базам данных и предлагали выгодно вложил деньги, но затем у клиентов возникали проблемы с выводом вложенных средств.

Несколько менеджеров фирм заключены под стражу.