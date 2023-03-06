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23:57, 6 марта 2023Экономика

Ценам на нефть предсказали рост до 100 долларов за баррель

Глава Goldman Карри: цены на нефть вырастут до 100 долларов за баррель в октябре-декабре
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Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Глава отдела исследований сырьевых товаров Goldman Джефф Карри заявил, что в октябре-декабре 2023 года ожидается рост цен на нефть до 100 долларов за баррель. Его слова приводит Bloomberg.

«Я вполне уверен в том, что мы увидим еще один скачок цен в ближайшие 12-18 месяцев», — сказал он. Эксперт пояснил, что этому будет способствовать рост спроса на нефть со стороны КНР на фоне отмены в стране коронавирусных ограничений, а также восстановление полноценной работы в Китае и прогнозируемая перегрузка глобальных резервных производственных мощностей.

Глава Andurand Capital Пьер Андюран, в свою очередь, отметил, что в последние месяцы нефтяные котировки на мировом рынке сильно упали. По его мнению, в текущем году из-за роста спроса на топливо со стороны Китая цена за баррель нефти вновь вырастет до 140 долларов за баррель.

Аналитики швейцарского банка UBS в начале января прогнозировали, что к середине 2023 года стоимость эталонного сорта нефти Brent превысит уровень в 110 долларов за баррель. При этом, как указывал Bloomberg, эксперты Citigroup придерживались противоположного мнения и ожидали, что к концу 2023 года цена упадет на десять долларов по отношению к нынешнему уровню.

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Марина Совина
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