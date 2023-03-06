Зеленский проговорился об отчаянной ситуации для ВСУ

Daily Mail: Зеленский заявил, что сражение под Артемовском самое болезненное и трудное

Президент Украины Владимир Зеленский в заявлении о Донбассе проговорился об отчаянной ситуации для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Daily Mail.

«Это одно из самых тяжелых сражений (в Артемовске — Примечание «Ленты.ру»). Болезненное и трудное», — заявил украинский лидер.

Ранее стало известно, что Киев продолжит оборону Артемовска. Такое решение приняли в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего ВСУ. Как утверждается, президент Украины Владимир Зеленский задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александру Сырскому о том, стоит ли продолжать оборону Артемовска.