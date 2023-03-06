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23:12, 6 марта 2023Силовые структуры

Россиянин поджег свою тещу и сам сгорел заживо

SHOT: в Новокузнецке зять поджег свою 70-летнюю тещу и сам сгорел заживо, женщина выжила

Фото: pixabay.com

В Новокузнецке зять поджег свою тещу из-за того, что родственники не смогли поладить. Однако пенсионерка выжила, а мужчина сгорел заживо. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, россиянин принес две емкости с горючим в квартиру и поджег, но загорелся сам и погиб на месте. 70-летнюю женщину успели спасти из горящей квартиры.

В больнице выяснилось, что пострадавшая также была избита: у нее диагностировали переломы костей лица, вывих руки и множественные ожоги. Сейчас за жизнь пожилой женщины борются врачи. Точные мотивы поджигателя выясняются. Известно, что он конфликтовал с тещей.

Ранее в подмосковном Долгопрудном 52-летний мужчина облил 37-летнюю жену спиртом и попытался заживо сжечь. У женщины загорелись ноги, спина и ягодицы: она получила ожог 20 процентов тела. Пострадавшая госпитализирована.

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Марина Совина
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