Россиянка решила передать пряники с наркотиками в СИЗО и попала под следствие

В Твери 45-летняя петербурженка попыталась передать пакет пряников с наркотиками в СИЗО

В Твери следователь возбудил уголовное дело в отношении 45-летней петербурженки, которая попыталась передать в СИЗО-1 пакет пряников с наркотиками внутри. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Преступление выявили полицейские из отдела по контролю за оборотом наркотиков и сотрудники УФСИН.

Правоохранители изучили содержимое пакета, предназначавшегося для одного из арестантов, и обнаружили наркотическое вещество в трех пряниках. После этого продукты были отправлены на экспертизу. Выяснилось, что в пряниках содержится 0,19 грамма метадона.

Россиянку задержали, она призналась в содеянном. Ей грозит до 12 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в новосибирский СИЗО пытались передать пропитанные героином носки.