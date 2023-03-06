На Украине усомнились в необходимости срочной службы в республике

Министр обороны Украины Резников усомнился в необходимости срочной службы в стране

Министр обороны Украины Алексей Резников усомнился в необходимости срочной службы в республике. Об этом он высказался в интервью украинскому изданию Liga.net.

Глава ведомства допустил, что срочная служба, возможно, больше не нужна на Украине, добавив, что при этом молодые люди с 18 лет должны проходить спецкурсы по военной подготовке, в частности — по медицине, стрельбе, боевому слаживанию и оборудованию окопов.

В этом же интервью Резников заявил, что каждый украинец должен иметь зарегистрированный автомат Калашникова под кроватью, чтобы быть готовым защитить страну. «Когда враг будет знать, что каждый совершеннолетний украинец может достать из-под кровати автомат и сопротивляться, он десять раз подумает», — предположил он.