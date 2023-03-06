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16:06, 6 марта 2023Моя страна

Пугавшего жителей российского региона тигра отпустили на волю

В Приморье отпустили на волю тигра, пугавшего жителей нескольких сел

Фото: Blake Meyer / Unsplash

Амурского тигра, беспокоившего жителей нескольких сел в Приморском крае, выпустили в дикую природу в Красноармейском районе. Об этом сообщает РИА Новости.

Хищника поймали у села Знаменка в Пожарском районе. Тигр бродил в окрестностях в поисках добычи, и загрыз в Знаменке трех собак. После поимки его осмотрели и решили выпустить на волю — в центре реабилитации сообщили, что животное полностью здорово.

«Мы заранее подобрали участок в малонаселенной местности с большой плотностью копытных животных, где нет других самцов тигра. Новым "домом" для хищника стал Красноармейский район», — рассказал замминистра лесного охотничьего хозяйства Приморского края Алексей Суровый. Согласно данным мониторинга за 2022-2023 года, в этом районе есть места, незанятые самцами.

В пресс-службе центра также сообщили, что с 2021 года тигр убил 34 собаки. «Не у всех четвероногих были хозяева», — уточнили в пресс-службе.

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Варвара Кошечкина
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