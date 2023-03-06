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07:51, 6 марта 2023Путешествия

Живущая в Турции блогерша назвала лучшие места страны для недорогого отдыха

Блогерша «Дзен» назвала район пляжа Клеопатра в Аланье лучшим местом для выгодного отдыха

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Российская блогерша, живущая с семьей в Турции, рассказала о лучших местах страны, где можно выгодно отдохнуть самостоятельным туристам. Об этом она поделилась в личном блоге «Мама на море» на «Дзен».

Первым вариантом стала центральная Аланья, где, по словам девушки, можно насладиться пляжным отдыхом по недорогой цене. Блогерша отметила, что в районе пляжа Клеопатра есть очень много бюджетных отелей с небольшим бассейном во дворе и без системы «все включено», а также апарт-отелей и квартир с посуточной арендой. Развлечениями курорта она назвала прогулки на пиратских кораблях, сафари в горах и полеты на параплане.

«Проблем с питанием тоже не будет — кафе и рестораны на любой вкус и кошелек там повсюду. Если хотите сэкономить на еде, то лучше, конечно, бронировать апарт-отель с кухней», — добавила автор блога.

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Еще одно место — пляж Коньяалты в Анталье. По словам россиянки, здесь много недорогих отелей, работающих не по системе «все включено». Кроме того, есть набережная, песчано-галечный пляж, чистое море, горы и большое количество кафе и ресторанов.

«А вот в плане досуга отдых в районе пляжа Коньяалты в Анталье значительно выигрывает у Аланьи. Здесь буквально в шаговой доступности есть большой торговый центр, где можно хорошо "пошопиться", классный семейный аквапарк (причем совсем недорогой), большой бич-парк со множеством кафе и открытых спортивных и детских площадок, городской лунапарк, океанариум и еще много всего интересного», — рассказала путешественница.

Ранее в феврале российским туристам предложили выгодные туры на курорты Турции на 8 Марта — стоимость отдыха сравнялась с ценой авиабилета в республику. Например, недельная путевка с перелетом и проживанием в пятизвездочном отеле с питанием на базе завтраков с 3 марта обойдется в 25,3 тысячи рублей с человека.

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Дарья Рыбак
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