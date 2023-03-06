В России опровергли сообщения о готовящемся ударе по приграничному региону

МЧС опровергло сообщения о готовящемся ударе по приграничному району Курской области

Сообщения о якобы готовящемся ударе по приграничному району Курской области являются фейком. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщили в МЧС России, пишет ТАСС.

«В социальных сетях и системах моментального обмена сообщениями стали распространяться сведения якобы от МЧС России о нанесении удара по одному из районов Курской области. Данная информация является ложной», — пояснили в ведомстве.

6 марта губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о ведущемся обстреле приграничной территории Хомутовского района со стороны Украины. По его данным, в результате нанесенного противником удара повреждены объекты энергоснабжения, что привело к обесточиванию села Искра.

С октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Курской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.