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11:25, 6 марта 2023Россия

Украина нанесла удар по приграничному району российского региона

Курский губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ ведут обстрел Хомутовского района
СюжетМинобороны:

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел приграничной территории Хомутовского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, в результате нанесенного противником удара повреждены объекты энергоснабжения, что привело к обесточиванию села Искра. «Как только позволит ситуация, энергетики приступят к экстренному ремонту», — заверил Старовойт. Информации о пострадавших нет.

4 марта Украина атаковала приграничные территории Глушковского района региона. Как сообщал российский губернатор, из-за обстрела было прервано энергоснабжение в поселке Краснооктябрьский и в селе Волфино.

Ранее власти Курской области заявляли об усилении мер безопасности в связи со сложной ситуацией в приграничных населенных пунктах. В регионе также осуществляется особый контроль на жизненно важных объектах, подчеркнула пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина.

Кроме того, 4 марта Старовойт заявил о получении дополнительной помощи в укреплении безопасности региона по линии Минобороны России.

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Константин Лысяков
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