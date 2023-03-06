Украина нанесла удар по приграничному району российского региона

Курский губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ ведут обстрел Хомутовского района

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел приграничной территории Хомутовского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, в результате нанесенного противником удара повреждены объекты энергоснабжения, что привело к обесточиванию села Искра. «Как только позволит ситуация, энергетики приступят к экстренному ремонту», — заверил Старовойт. Информации о пострадавших нет.

4 марта Украина атаковала приграничные территории Глушковского района региона. Как сообщал российский губернатор, из-за обстрела было прервано энергоснабжение в поселке Краснооктябрьский и в селе Волфино.

Ранее власти Курской области заявляли об усилении мер безопасности в связи со сложной ситуацией в приграничных населенных пунктах. В регионе также осуществляется особый контроль на жизненно важных объектах, подчеркнула пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина.

Кроме того, 4 марта Старовойт заявил о получении дополнительной помощи в укреплении безопасности региона по линии Минобороны России.