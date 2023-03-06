США обвинили в намерении устроить «кровавую бойню» в Турции

Политик Перинчек обвинил США в намерении устроить «кровавую бойню» в Турции в ходе выборов

Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек обвинил США в намерении устроить «кровавую бойню» в Турции в период всеобщих выборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Aydınlık.

Политик считает, что Вашингтон рассматривает Анкару в качестве пешки. «Некоторое время назад журнал Foreign Policy, полуофициальный орган Государственного департамента США, вышел с заголовком: "Во время этих выборов в Турции будет кровавая бойня"», — отметил он.

По его словам, также в немецком журнале Stern президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана назвали «поджигателем». «"В Турции будет пожар, и именно президент Турции подожжет его" — гласила обложка. Сценарий очевиден, план очевиден, заговор очевиден, кто нажимает на кнопку — очевидно!"» — сказал Перинчек.

Глава партии также заявил, что следует отчетливо понимать «ход событий в этом отношении». Он добавил, что Турции необходимо занять общую позицию «против этих заговоров».

Выборы президента Турции запланированы на 14 мая этого года. Кроме того, в тот же день пройдут парламентские выборы.

Ранее эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов заявил, что Эрдоган может победить уже в первом туре президентских выборов. Опрос исследовательского центра Areda Survey показал, что действующий турецкий президент является фаворитом предвыборной гонки.