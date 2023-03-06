Раскрыты главные преимущества упрощения визового режима России с шестью странами

АТА: упрощение визового режима России с шестью странами принесет пользу им самим

Принятие соглашения об упрощенном визовом режиме России с шестью странами благоприятным образом скажется на самих государствах. Главные преимущества такого решения «Известиям» раскрыл вице-президент Альянса туристических агентств (АТА).

Специалист подчеркнул, что предложение МИДа об упрощении визового режима с Индией, Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами принесет больше пользы гражданам этих шести стран, которые хотели бы посетить Россию. «Поскольку речь идет о взаимном упрощении визового режима, — пояснил он. — Сейчас визу в РФ туристам оформлять сложно, долго и дорого».

Вице-президент АТА назвал подобную инициативу хорошей, в особенности в части Индии. «Сейчас стоимость визы в Индию составляет от трех до восьми тысяч рублей с человека в зависимости от того, однократная она или многократная, — добавил он. — Чтобы оплатить электронную визу, понадобится иностранная карта. Или можно сделать это через туроператора».

Что касается остальных государств, то для россиян они и так безвизовые — при условии, что срок пребывания ограничен 15, 30 и 60 днями соответственно, напомнил эксперт.

Ранее в марте сообщалось, что Россия готовит соглашения об упрощении визового режима на взаимной основе с шестью странами. Статс-секретарь и заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов отметил, что проработка проектов документов ведется с Индией, Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами.