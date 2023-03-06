Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:51, 6 марта 2023Путешествия

Раскрыты главные преимущества упрощения визового режима России с шестью странами

АТА: упрощение визового режима России с шестью странами принесет пользу им самим

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Принятие соглашения об упрощенном визовом режиме России с шестью странами благоприятным образом скажется на самих государствах. Главные преимущества такого решения «Известиям» раскрыл вице-президент Альянса туристических агентств (АТА).

Специалист подчеркнул, что предложение МИДа об упрощении визового режима с Индией, Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами принесет больше пользы гражданам этих шести стран, которые хотели бы посетить Россию. «Поскольку речь идет о взаимном упрощении визового режима, — пояснил он. — Сейчас визу в РФ туристам оформлять сложно, долго и дорого».

Материалы по теме:
«Мусульмане обстреливали машины» Россиянин отправился в миролюбивую Индию. С какими внезапными трудностями он столкнулся?
«Мусульмане обстреливали машины»Россиянин отправился в миролюбивую Индию. С какими внезапными трудностями он столкнулся?
24 января 2022
Изуродованные женщины, нищета и праздник крови. Что удивило россиянина в малоизученной Индии?
Изуродованные женщины, нищета и праздник крови.Что удивило россиянина в малоизученной Индии?
18 февраля 2022

Вице-президент АТА назвал подобную инициативу хорошей, в особенности в части Индии. «Сейчас стоимость визы в Индию составляет от трех до восьми тысяч рублей с человека в зависимости от того, однократная она или многократная, — добавил он. — Чтобы оплатить электронную визу, понадобится иностранная карта. Или можно сделать это через туроператора».

Что касается остальных государств, то для россиян они и так безвизовые — при условии, что срок пребывания ограничен 15, 30 и 60 днями соответственно, напомнил эксперт.

Ранее в марте сообщалось, что Россия готовит соглашения об упрощении визового режима на взаимной основе с шестью странами. Статс-секретарь и заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов отметил, что проработка проектов документов ведется с Индией, Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Минобороны России заявило об обстреле военными Азербайджана машины в Карабахе
В Гааге отказались расследовать взрывы на «Северных потоках»
В России высказались о будущем цифрового рубля
Раскрыта способность пчел к ориентированию на незнакомой местности
Дерматолог предупредила о последствиях сна с мокрыми волосами
Раскрыты главные преимущества упрощения визового режима России с шестью странами
В Германии объяснили двухчасовое пребывание немецкого джета в Москве
Опубликован первый трейлер нового мультфильма о Черепашках-ниндзя
Парикмахер раскрыла пять способов выглядеть визуально моложе с помощью прически
Путин обсудил с президентом Узбекистана стратегическое партнерство
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.