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08:36, 6 марта 2023Среда обитания

Москвичей предупредили о погоде с «зимним характером»

Научрук Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал морозы до 12 градусов в Московской области

Фото: Пелагия Тихонова / Агентство «Москва»

Зимний характер погоды сохранится в Московской области всю неделю. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в столичном регионе ожидается мало солнца, также возможны осадки. Кроме того, температура ночью может опуститься до минус 10-12 градусов. Синоптик пояснил, что это связано с циклонической деятельностью.

Научрук Гидрометцентра предупредил, что в первой половине недели ночью морозы будут до 8-10 градусов ниже нуля, а днем температура ожидается около 0 градусов. В четверг ночная и дневная температуры уже не будут значительно отличаться. По прогнозу Вильфанда, ночью 9 марта столбики термометров покажут от минус четырех до плюс одного градуса, а днем — от минус двух до плюс трех градусов. Однако после этого в пятницу снова похолодает до минус 12 градусов ночью.

Кроме того, высота сугробов за эту неделю еще подрастет на несколько сантиметров. «Можно ожидать нового рекорда этой зимы», — считает Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что весеннее потепление придет в Москву в 20-х числах марта.

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Марина Совина
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