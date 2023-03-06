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16:04, 6 марта 2023Россия

Червь поселился в теле россиянки после укуса комара и прожил в нем два года

На Кубани врачи извлекли червя из тела женщины с ложно диагностированной опухолью

Фото: Telegram-канал «Павел Борисович Попов - Хирург-Онколог»

В Краснодарском крае медики извлекли паразитического червя из тела пациентки с ложно диагностированной опухолью. Предположительно, паразит был занесен с укусом комара и прожил в организме россиянки более двух лет. Об этом сообщил в Telegram оперировавший женщину хирург-онколог Павел Попов, усомнившийся в первоначальном диагнозе.

По его словам, россиянка на Кубани обратилась с диагнозом липома (доброкачественное новообразование, состоящее из жировых клеток). После осмотра врач заподозрил у женщины другой диагноз — гранулема. Пациентке провели операцию и извлекли у нее червя Dirofilaria repens. «Опухоль» образовалась на теле женщины в том же месте, куда ее укусил комар, отметил хирург.

По данным из открытых источников, вызываемое Dirofilaria repens заболевание отличается медленным течением. Инкубационный период может составлять до нескольких лет.

В феврале в Кирове врачи извлекли 10-сантиметрового червя из щеки россиянина.

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Алан Босиков
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