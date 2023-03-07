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18:45, 7 марта 2023Россия

Названа возможная причина пожара в здании ГУ МВД на Петровке

«Коммерсантъ»: пожар в здании ГУ МВД по Москве на Петровке мог вспыхнуть из-за ремонта

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Пожар в здании Главного управления (ГУ) МВД по Москве на Петровке, 38 мог вспыхнуть из-за ремонта. В качестве возможной причины возгорания об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

По сообщению издания, на Петровке, 38 могли загореться строительные материалы.

О пожаре стало известно вечером 7 марта. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Здание по адресу Петровка, 38 используется правоохранительными органами с начала двадцатого века, когда после революции дом был передан в ведение милиции. Также по этому адресу с 1931 года располагался Московский уголовный розыск — легендарный МУР.

Само словосочетание «Петровка, 38» получило широкую известность благодаря одноименной повести Юлиана Семенова и сериалу 1980 года режиссера Бориса Григорьева.

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Марк Леонов
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