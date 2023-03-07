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09:54, 7 марта 2023Культура

Аврил Лавин подтвердила отношения с рэпером Tyga

Аврил Лавин подтвердила отношения с рэпером Tyga после разрыва помолвки с Mod Sun

Фото: Scott Garfitt / Invision / AP

38-летняя канадская певица Аврил Лавин подтвердила отношения с 33-летним американским хип-хоп-исполнителем Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон). Об этом сообщает People.

По данным издания, пара появилась на вечеринке Mugler X Hunter Schafer в рамках недели моды в Париже, где папарацци сфотографировали артистов целующимися и держащимися за руки. «Tyga и Аврил знакомятся друг с другом. Это очень ново для них и очень непринужденно», — рассказал порталу источник, приближенный к исполнителями.

В феврале этого года стало известно, что Аврил Лавин разорвала помолвку с музыкантом Дереком Райаном Смитом, наиболее известным под псевдонимом Mod Sun. Тогда же артистку заметили в компании рэпера Tyga, однако инсайдеры сообщили, что исполнителей связывают дружеские отношения.

Сам Mod Sun признавался в начале марта, что чувствует себя сломленным после того, как певица приняла решение отменить их помолвку.

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Анастасия Астахова
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