Названы главные тренды мировой флористики 2023 года

Флорист.ру: небрежные композиции из полевых цветов назвали трендом флористики 2023 года

Представители сервиса доставки цветов Флорист.ру представили новую коллекцию авторских букетов и назвали главные тренды мировой флористики 2023 года. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, среди популярных тенденций — композиции, будто небрежно собранные из полевых цветов.

«Для этого стиля характерны слегка "растрепанный" вид букета, использование множества мелких цветов разных оттенков и фактур, трав, колосьев и веточек. При этом достаточно сложная в исполнении поникающая, струящаяся форма таких букетов для зрителя выглядит очень естественной», — сказано в сообщении.

Еще один глобальный тренд — использование окрашенных сухоцветов в сочетании со свежими цветами.

Фото: Пресс-служба сервиса «Флорист.ру»

В частности, сотрудники организации продемонстрировали букет из сиреневых французских роз с оранжевым георгином, пальмовыми листьями и пушистым лагурусом. Другой — с использованием тех же роз, розового лизиантуса, небесно-голубого дельфиниума, светло-зеленых лилий и антуриума, нежно-сиреневого эвкалипта и легких белых полевых трав. Наконец, еще одна композиция выполнена из белой гортензии и дельфиниумов, пудрово-розовых французских роз и антуриума в сочетании с бронзовым корилусом и такими же листьями пальмы.

Отмечается, что доступна бесплатная доставка по Москве и другим крупным городам России. В ассортименте представлены классические монобукеты из свежих роз, корзины с тюльпанами и гиацинтами, авторские композиции в шляпных коробках, сладкие букеты из клубники и зефира и другие презенты к любой значимой дате или без повода.