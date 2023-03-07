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22:47, 7 марта 2023Мир

США захотели установить западные ракеты на украинские истребители

Politico: США хотят установить ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 на украинские МиГ

Фото: Reuters

В США рассматривают возможность установления усовершенствованных ракет класса «воздух-воздух» на украинские истребители МиГ, сообщает газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.

По данным издания, американские власти хотят выяснить, возможно ли добиться установления на используемые украинскими военными самолеты ракет средней дальности AIM-120, которые предназначены для западной военной авиации, например для истребителей F-16. При этом подчеркивается, что в вопросе интеграции таких систем имеется ряд сложностей, однако, если их удастся преодолеть, это станет первым случаем, когда США позволят Воздушным силам Украины применять ракеты класса «воздух-воздух».

Ранее стало известно, что за последний год общий объем помощи Украине со стороны Германии составил около 14 миллиардов евро, что сделало ее самым большим донором Киева в континентальной Европе. Немецкий канцлер Олаф Шольц отметил, что Германия продолжает финансово оказывать помощь Украине.

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Марина Совина
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