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07:13, 7 марта 2023Из жизни

Женщина спасла свой брак благодаря секс-ритуалу

Daily Mail: в США супруги вернули страсть в интимную жизнь благодаря сексуальной магии

Фото: Pressmaster / Shutterstock / Fotodom

39-летняя Кэсси Брукс и ее 47-летний муж Монти из штата Теннесси, США, вернули страсть в интимную жизнь благодаря секс-ритуалу. Об этом сообщает Daily Mail.

Кэсси узнала о ритуале «сексуальной магии» от мужа. Чувствуя, что супруг отдаляется от нее, и они уже не испытывают друг к другу прежнего сексуального влечения, женщина согласилась испытать предложенный метод. Ритуал должен был помочь высвободить «энергию», скопившуюся внутри тела, использовать ее для достижения желаемого результата и таким образом спасти их брак.

Для того чтобы провести ритуал, требовалось написать свои желания и аффирмации в дневнике. Затем его участники должны были создать «алтарь» и собрать в коробку такие предметы, как, например, пряди волос и ногти обоих партнеров, менструальную кровь, опавшие листья, воск свечи или травы. Завершающий этап — произнесение ранее записанных в дневнике утверждений.

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Кэсси утверждает, что магическая практика «исцелила их брак». По ее словам, теперь они с Монти планируют время для сексуальных контактов и наслаждаются телами друг друга. Они также обсуждают свои желания перед тем, как заняться сексом.

Ранее сообщалось, что пара из Великобритании стала регулярно ходить в свингер-клуб и укрепила сексуальные и эмоциональные отношения. Пара посещает свингер-клуб один или два раза в месяц.

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Алиса Удовик
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