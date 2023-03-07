Тренер по фитнесу раскрыла диету для увеличения ягодиц

Тренер Сара Джонстон посоветовала употреблять авокадо и бурый рис для увеличения ягодиц

Тренер по фитнесу Сара Джонстон раскрыла диету, которой она придерживалась для увеличения ягодиц. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 2,3 миллиона подписчиков.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала накачанное тело и тонкую талию. По словам юзерши, чтобы добиться данных пропорций фигуры, она не прибегала к помощи пластических хирургов.

Так, для достижения указанных результатов инструктор посоветовала ходить на тренировки и придерживаться специального режима питания. «Продукты, которые я употребляла, чтобы увеличить ягодицы: куриная грудка, яйца, бурый рис, протеиновые коктейли и авокадо», — объяснила эксперт.

В свою очередь зрители высказались о способе коррекции фигуры в комментариях. «К какому доктору ты обращалась?», «У нее просто такие гены», «Моя любимая еда», «Обязательно все попробую. Ты удивительная девушка, это вдохновляет», — отметили пользователи сети.

Ранее в марте мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева показала россиянкам простой способ накачать ягодицы к лету. В первую очередь жена комика Павла Воли посоветовала надеть обувь на высоком каблуке и поставить позади себя стул.