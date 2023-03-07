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08:00, 7 марта 2023Экономика

Тиньков заявил об ошибке Британии при включении его в санкционный список

Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что никогда не должен был попасть под санкции
СюжетСанкции против России:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российский бизнесмен, основатель «Тинькофф-банка» Олег Тиньков заявил, что никогда не должен был попадать под санкции. Об этом он написал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам предпринимателя, власти Великобритании допустили ошибку при включении его в санкционный список.

«Я никогда не должен был попадать под санкции, но я понимаю, что в трудных ситуациях могут быть допущены ошибки», — отметил Тиньков. При этом он выразил надежду на скорое исправление совершенной ошибки.

Ранее в марте Тиньков обратился в Министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка. Бизнесмен призвал МИД Британии снять с него ограничением и подчеркнул, что подобное решение стало бы правильным. «Снятие с меня санкций было бы справедливым», — отметил он.

24 марта 2022 года Великобритания ввела санкции против 59 физических лиц и организаций из России. Под ограничения попали известные российские бизнесмены, включая Олега Тинькова и Германа Грефа.

Марина Совина
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