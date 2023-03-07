США заверили в отсутствии намерений сдерживать или подавлять Китай

Госдеп заверил, что у США нет намерений сдерживать или подавлять Китай

Официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс заверил, что у США нет намерений по сдерживанию или подавлению Китая. По его словам, Вашингтон стремится лишь поддерживать порядок, основанный на определенных правилах, сообщает ТАСС.

«Это не про сдерживание Китая, подавление Китая. Это касается поддержания основанного на правилах порядка», — заявил глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

Он уточнил, что речь идет о порядке, с которым согласились как Китай, так и другие страны, расписавшись в его соблюдении в контексте Всеобщей декларации прав человека.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США оказались не готовы к новой эпохе конфликта с великими державами в лице России и Китая. Отмечается, что в последние десятилетия США фокусировались на противостоянии повстанцам и мятежникам в странах Ближнего Востока. Однако сегодня страна производит недостаточно боеприпасов и вооружений, чтобы перейти к конфликту с ведущими игроками мировой политики.