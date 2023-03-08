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07:54, 8 марта 2023Россия

Дипломат рассказал о нежелании американского бизнеса терять российский рынок

Генконсул в Хьюстоне Захаров: американский бизнес не хочет терять российский рынок

Фото: Pixabay

Генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров рассказал, что американский бизнес не намерен терять обширный российский рынок. По его словам, в США пытаются тщательно проанализировать ситуацию с антироссийскими санкциями, сообщает ТАСС.

«Терять такой емкий, большой российский рынок никто не хочет», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что все активно следят за нынешней ситуацией и внимательно изучают санкционное законодательство для того, чтобы понимать, что разрешено делать, а что нет.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в феврале Россия начала отгружать дизельное топливо в Саудовскую Аравию. По мнению экспертов, поставляемый стране, которая и так является крупным экспортером данного вида топлива, российский нефтепродукт могут перерабатывать и реэкспортировать в другие страны в обход санкций.

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Марина Совина
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