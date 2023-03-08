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16:08, 8 марта 2023Мир

Китай захотел научиться сбивать спутники Starlink

Китай захотел научиться сбивать спутники Starlink из-за возможной войны с Тайванем

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Военные Китайской Народной Республики (КНР) захотели научиться сбивать низкоорбитальные спутники Starlink, а также защищать свои танки и вертолеты на основе опыта российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Таким образом Пекин рассчитывает подготовится к возможной войне с Тайванем, который США снабжают оружием, сообщает Reuters на основе анализа около 100 публикаций в более чем в 20 китайских военных журналах.

В шести статьях ученых Народно-освободительной армии Китая (НОАК) основное внимание уделяется спутниковой сети Starlink, запущенной компанией Илона Маска SpaceX. Эта сеть обеспечила безопасную связь украинским военным даже в условиях атак на энергосистему страны.

Также, согласно анализу агентства, китайские исследователи установили, что Пекину следует уделять больше внимания развитию беспилотников. В материале журнала государственной оборонной корпорации КНР Norinco отмечается, что дроны будут «пробивать двери» будущих войн.

В свою очередь, в октябрьской статье, опубликованной в официальном журнале Государственного управления оборонной науки, техники и промышленности Китая, указывалось, что НОАК следует развивать свои возможности по защите военной техники от ракет комплексов Stinger и Javelin, которые представляют опасность для летательных аппаратов и «наносят серьезный урон российским танкам» на Украине.

Ранее глава МИД Китая Цинь Ган предостерег США от прямого конфликта и конфронтации, обвинив Вашингтон в попытке сдерживания Пекина. В связи с этим он также напомнил о продолжающемся конфликте на Украине и призвал американские власти сделать все, чтобы остановить его.

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Игорь Дмитров
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