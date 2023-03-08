Советник Эрдогана обвинил Запад в стремлении затянуть конфликт на Украине

Советник Эрдогана Эрхан обвинил Запад в стремлении затянуть конфликт на Украине

Страны Запада хотят затянуть конфликт на Украине, поскольку осознали неэффективность санкций против России. Таким мнением в интервью «Ленте.ру» поделился Чагры Эрхан, член Совета безопасности и внешней политики при турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане и ректор университета Алтынбаш (Стамбул).

Эрхан обвинил Запад в стремлении продлить боевые действия, чтобы «нанести России как можно больший урон».

«Западные страны направляют Украине все больше и больше вооружений, консультируют по военным вопросам и оказывают моральную поддержку: Байден был в Киеве, а перед этим Зеленского приняли в США», — заявил советник Эрдогана. По его словам, тем самым украинцам дают понять, что Запад будет поддерживать их «до самого конца».

Ранее глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что момент для того, чтобы попытаться установить перемирие между Москвой и Киевом, еще не упущен, но обе стороны явно не готовы к переговорам и «зациклены на своих целях». Однако он допустил, что это может измениться в любой момент. При этом Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал поставки оружия Киеву единственным способом и условием достижения «продолжительного и справедливого мира на Украине».

Полный текст интервью читайте на «Ленте.ру» 9 марта.