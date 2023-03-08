Стало известно о планах пресс-секретаря Госдепа занять новый пост

NBC: пресс-секретарь Госдепа Прайс перейдет на политическую должность 17 марта

Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс покинет свою должность в скором времени. Об этом написала журналистка NBC Андреа Митчелл в Twitter.

Известный ежедневными брифингами для журналистов Прайс перейдет на политическую должность, которая находится в подчинении госсекретарю Энтони Блинкену. Отмечается, что это произойдет 17 марта. Временно исполнять обязанности пресс-секретаря станет действующий заместитель Прайса Ведант Патель.

Блинкен уже подтвердил смену пресс-секретаря Госдепа. Он подчеркнул, что Прайс «восстановил практику ежедневных пресс-брифингов госдепартамента, давая возможность журналистам регулярно задавать самые острые вопросы». Прайс вступил в свою должность 20 января 2021 года. За это время он провел более 200 брифингов.

«Для людей в Америке и по всему миру Нед Прайс часто становился лицом и голосом внешней политики США», — заключил Блинкен.