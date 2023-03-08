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19:34, 8 марта 2023Экономика

США сняли санкции с нескольких бывших структур Сбербанка

Минфин США исключил из списка санкций бывшую «дочку» Сбербанка в Казахстане Texakabank

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Минфин США исключил из списка санкций несколько бывших дочерних структур Сбербанка, сообщается на сайте ведомства.

Согласно документу, из-под санкций были выведены четыре структуры, связанные с казахстанским Texakabank. Штаты сняли с них блокирующие и секторальные санкции.

При этом, как отмечает РБК, Сбербанк продал казахстанскую «дочку» в сентябре 2022 года. После этого банк был переименован в Bereke Bank, а новый владелец попросил Минфин США снять с нее санкции.

В феврале Министерство финансов США исключило из своего санкционного списка российского певца Григория Лепса.

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Антон Похиляк
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