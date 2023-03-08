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07:54, 8 марта 2023Мир

В Южной Корее грузовик с удобрениями протаранил толпу

Yonhap: в Южной Корее грузовик с удобрениями врезался в толпу, три человека погибли

Фото: James Lee / Globallookpress.com

Грузовик протаранил толпу людей в уезде Сунчхан в провинции Чолла-Пукто Южной Кореи, об этом сообщило Yonhap News Agency.

По данным издания, небольшой грузовик весом в одну тонну, перевозивший удобрения, врезался в группу людей на парковке здания сельскохозяйственного кооператива в 10.30 (04.30 по московскому времени) в среду, 8 марта. В результате аварии погибли три человека, пятеро получили серьезные травмы, еще у 12 человек врачи диагностировали незначительные повреждения.

Все пострадавшие отправлены в больницу для лечения. Издание утверждает, что число погибших может увеличиться. В агентстве добавили, что пострадавшие — в основном пожилые люди. Полиция выясняет причину аварии.

В ноябре 2022 года в Лос-Анджелесе не менее шести человек пострадали в результате наезда автомобиля Porsche в толпу людей на уличном карнавале. Пострадавшие в возрасте от 30 до 50 лет были госпитализированы.

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Марина Совина
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