СК завел дело в связи с гибелью пациента наркоцентра в Саратове

СК возбудил дело против главы саратовского наркодиспансера по факту гибели пациента

Главу наркологической клиники в Саратове, а также его коллегу задержали по уголовному делу о гибели пациента, которого завернули в ковер и бросили на мороз. Об этом говорится в Telegram-канале управления Следственного комитета (СК) России по Саратовской области.

По версии следствия, с 26 по 27 февраля 2023 года 34-летний предприниматель, его 30-летний консультант и постояльцы рехаба, организованного в частном доме, завернули в ковер 25-летнего пациента Руслана Мансурова, обмотали его скотчем и оставили на веранде, вследствие чего потерпевший скончался от переохлаждения.

По факту смерти пациента было заведено уголовное дело по части 3 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), которая предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Реабилитационный центр предоставлял нарко- и алкозависимым проживание на платной основе. В настоящее время предприниматель и его коллега задержаны, проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что погибший подвергался неоднократным издевательствам со стороны лиц, имевших уголовное прошлое. Судмедэксперты нашли на теле Мансурова множество ссадин на лице, запястьях и голенях.