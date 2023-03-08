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18:19, 8 марта 2023Экономика

Банки Швейцарии пожаловались на уход китайцев из-за санкций против России

FT: банки Швейцарии рассказали об опасениях клиентов из Китая из-за санкций против России

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Главы крупных банков в Швейцарии сообщили, что многие их крупные клиенты из Китая отказались от сотрудничества из-за санкций против России. Об этом пишет Financial Times (FT), выдержки из материала приводит агентство «Прайм».

Руководители шести из десяти крупнейших банков страны рассказали, что сотни потенциальных клиентов из Китая передумали открывать счета или стали сильнее беспокоиться насчет хранения своих денег. Банки пожаловались, что это может затормозить их развитие. Другой руководитель банка посчитал, что Швейцария «слишком быстро ополчилась против своих клиентов из России».

По данным газеты, азиатские клиенты вносят значительный вклад в прибыль банковского сектора Швейцарии.

В феврале сообщалось, что Берн заблокировал российские активы на 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций, но банк Credit Suisse (CS) мог заблокировать другие российские средства, на которые наложены санкции со стороны других стран.

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Антон Похиляк
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