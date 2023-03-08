Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:50, 8 марта 2023Россия

В России произошло новое землетрясение

На юге Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1
СюжетЗемлетрясения в России

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В России произошло новое землетрясение — на юге Камчатки зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,1. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение регионального филиала Геофизической службы РАН.

По имеющимся данным, очаг залегал в акватории Тихого океана у южного окончания полуострова, в 340 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 58,8 километра.

Местные жители ощутили сейсмособытие вечером в среду, 8 марта. По их словам, толчок ощущался двойным, второй был сильнее, в домах качались люстры.

6 марта в Назрановском районе Ингушетии зафиксировали землетрясение магнитудой 2,2. Пострадавших, погибших, а также разрушений в результате случившегося не было.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о взятии под контроль восточной части Артемовска
Сеул разрешил поставки гаубиц с южнокорейскими деталями на Украину
В Европе назвали планируемое число пусков ракет Ariane 6 и Vega C
В России произошло новое землетрясение
Треть москвичей назвала цветы на 8 Марта глупой традицией
Киев пересмотрит вопрос выдачи разрешений мужчинам на выезд из страны
Три передачи Малкина помогли «Питтсбургу» вырвать победу в матче НХЛ
Умер 36-летний главред «Бюллетеня кинопрокатчика»
В Крыму назвали условие гарантированной безопасности России
Оппозиция Молдавии выступила против вступления страны в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.