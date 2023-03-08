На юге Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1

В России произошло новое землетрясение — на юге Камчатки зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,1. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение регионального филиала Геофизической службы РАН.

По имеющимся данным, очаг залегал в акватории Тихого океана у южного окончания полуострова, в 340 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 58,8 километра.

Местные жители ощутили сейсмособытие вечером в среду, 8 марта. По их словам, толчок ощущался двойным, второй был сильнее, в домах качались люстры.

6 марта в Назрановском районе Ингушетии зафиксировали землетрясение магнитудой 2,2. Пострадавших, погибших, а также разрушений в результате случившегося не было.