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08:20, 9 марта 2023Бывший СССР

В Киеве исчез свет

«Страна.ua»: в Киеве и области пропало электроснабжение

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Электроснабжение пропало в Киеве и Киевской области спустя некоторое время после сообщений о воздушной тревоге, объявленной по всей территории Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Страна».

Об этом также написал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram. Свет исчез превентивно, подключил он, отключено снабжение у 15 процентов потребителей.

Утром в четверг, 9 марта, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Жителей просят оставаться в укрытиях. Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что по области и Харькову было нанесено 15 ударов.

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Алевтина Запольская
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