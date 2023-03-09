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17:57, 9 марта 2023Экономика

Акции потерпевшего рекордные убытки европейского банка обрушились

Акции Credit Suisse обрушились из-за решения отложить публикацию отчетности

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В ходе торгов на Швейцарской бирже SIX Swiss Exchange в четверг, 9 марта, акции банка Credit Suisse обрушились на 6,4 процента. Позднее падение замедлилось до 5,3 процента. Ценные бумаги стоили 2,53 швейцарского франка за штуку.

Распродажа началась после сообщения банка о том, что публикация годовой отчетности будет отложена. Такое решение было принято после запроса регулирующих органов США.

Ранее стало известно, что банк потерпел рекордный чистый убыток в размере 1,5 миллиарда долларов. Тяжелым ударом для Credit Suisse стал отток средств со счетов клиентов, которые начали опасаться за будущее банка. В четвертом квартале 2022-го они вывели со своих счетов суммарно почти 120 миллиардов долларов.

В целом, по итогам четвертого квартала доходы банка от торговли облигациями упали на 84 процента в годовом выражении, по акциям — на 96 процентов.

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Платон Щукин
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