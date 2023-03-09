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20:24, 9 марта 2023Силовые структуры

Россиянка нашла похищенный грузовик с цветами на 8 Марта на миллион рублей

Казанская бизнесвумен нашла украденный грузовик с цветами на 8 Марта за 1,6 млн рублей

Фото: Megan Bucknall / Unsplash

Владелица цветочного бизнеса из Казани отыскала украденный грузовик с цветами на 8 марта стоимостью 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Бизнесвумен два года сотрудничает с московским поставщиком «Санрайз», получая товар через разных перевозчиков. Она загодя заказала 106 коробок с цветами и разместила в интернете предложение об их перевозке из столицы в Казань. С ней связался представитель фирмы «Спрут», они договорились об оплате транспортировки груза после его получения. Водитель 6 марта получил цветы, но в Казань не приехал.

Предпринимательница потеряла всю праздничную прибыль. 8 марта она отправилась в Москву искать свой товар. Женщина выяснила у сотрудников склада «Санрайз» приметы водителя, потом нашла офис перевозчика и там разузнала, как выглядит грузовик. На машине была характерная наклейка. По ней дальнобойщики помогли предпринимательнице найти водителя. Он проводил время в автосервисе с приятелями, так как ему стало лень ехать в Казань.

Предпринимательница согласилась не обращаться в полицию с заявлением о краже после урегулирования конфликта с перевозчиком.

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Любовь Ширижик
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