Диетолог назвала помогающие сжигать жир продукты

Диетолог Разаренова сообщила о жиросжигающем эффекте зеленого чая, меда и корицы

Врач-диетолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова в беседе с радио Sputnik назвала продукты, которые помогают сжигать жир.

По ее словам, жиросжигающие компоненты содержатся в черном перце, зеленом чае, цедре цитрусовых, имбире, корице, базилике, петрушке, а также розмарине и меде.

Кроме того, к жиросжигающим продуктам можно отнести рыбу, птицу, мясо, орехи, яйца, цельные крупы и ряд овощей и фруктов.

При этом специалист посоветовала с осторожностью относиться к жиросжигающим продуктам людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева сообщила, что куриные яйца помогут пожилым людям поддержать мышечную массу, а также укрепят иммунитет. Специалист отметила, что белок обновляет организм и дает возможность пожилому человеку на клеточном уровне поддерживать процессы регенерации.

