Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:51, 3 марта 2023Забота о себе

Диетолог сообщила о пользе куриных яиц для пожилых людей

Диетолог Королева сообщила, что куриные яйца помогут пожилым людям укрепить иммунитет

Фото: Jakub Kapusnak / Unsplash

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева сообщила, что куриные яйца помогут пожилым людям поддержать мышечную массу, а также укрепят иммунитет. Ее слова приводит «Москва 24».

Специалист отметила, что белок обновляет организм и дает возможность пожилому человеку на клеточном уровне поддерживать процессы регенерации. Она также подчеркнула, что желток куриного яйца содержит в себе жиры, которые полезны для работы мозга. «Если в рационе не будет жира, это может отразиться на состоянии когнитивной функции», — пояснила она. Королева добавила, что в желтке также содержатся витамины A, D и E.

«Яйца содержат полноценный белок, который строит в нашем организме каждую клетку, клеточную мембрану, гормоны, ферменты, поддерживает все биохимические процессы», — сказала врач.

Диетолог порекомендовала пожилым людям употреблять не более двух яиц в день. При этом она предупредила, что в отдельных случаях возможна индивидуальная непереносимость продукта.

Ранее Королева сообщила, что пожилым людям необходимо есть цельнозерновой хлеб так как, он является самым полезным для пожилых людей за счет содержания большого количества волокон, положительно влияющих на работу кишечника. Врач добавила, что клетчатка помогает наладить пищеварение и избавляет от запоров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США выделили Украине новый пакет военной помощи
Врач назвал секрет похудения без обвисшей кожи
«﻿Дочка» «Газпром нефти» получила долю Shell в бывшем совместном предприятии
Диетолог сообщила о пользе куриных яиц для пожилых людей
850 килограммов кокаина вынесло на пляж
РЖД предоставит летние скидки на поездки для детей
Стало известно о планах ЕС ввести санкции против Китая за военную помощь России
Российского форварда обменяли в НХЛ второй раз за два дня
Москвичи обсудили новые дорожные знаки для самокатчиков
Зеленского рассмешили слова о победе Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.