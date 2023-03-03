Диетолог сообщила о пользе куриных яиц для пожилых людей

Диетолог Королева сообщила, что куриные яйца помогут пожилым людям укрепить иммунитет

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева сообщила, что куриные яйца помогут пожилым людям поддержать мышечную массу, а также укрепят иммунитет. Ее слова приводит «Москва 24».

Специалист отметила, что белок обновляет организм и дает возможность пожилому человеку на клеточном уровне поддерживать процессы регенерации. Она также подчеркнула, что желток куриного яйца содержит в себе жиры, которые полезны для работы мозга. «Если в рационе не будет жира, это может отразиться на состоянии когнитивной функции», — пояснила она. Королева добавила, что в желтке также содержатся витамины A, D и E.

«Яйца содержат полноценный белок, который строит в нашем организме каждую клетку, клеточную мембрану, гормоны, ферменты, поддерживает все биохимические процессы», — сказала врач.

Диетолог порекомендовала пожилым людям употреблять не более двух яиц в день. При этом она предупредила, что в отдельных случаях возможна индивидуальная непереносимость продукта.

Ранее Королева сообщила, что пожилым людям необходимо есть цельнозерновой хлеб так как, он является самым полезным для пожилых людей за счет содержания большого количества волокон, положительно влияющих на работу кишечника. Врач добавила, что клетчатка помогает наладить пищеварение и избавляет от запоров.

