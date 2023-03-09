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16:08, 9 марта 2023Путешествия

Оценено влияние протестов в Грузии на отдых туристов из России

АТОР: россияне не отказываются от отдыха в Грузии на фоне протестов

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Российские туристы не отказываются от поездок в Грузию на фоне вспыхнувших в стране протестов. Влияние массовых демонстраций на отдых соотечественников оценил глава туроператора Space Travel и вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма Артур Мурадян, сообщает ТАСС.

При этом эксперт считает, что российский турпоток в Грузию в краткосрочной перспективе все-таки может сократиться. «Но, в любом случае, думаю, что какая-то часть туристов попытается сдвинуть свои планы и изменить сроки поездок в эту страну, — добавил он. — (…) Безусловно, беспорядки, которые происходят там сейчас, не являются хорошим "сопровождением" дружелюбного имиджа, который удалось сформировать этой стране в сфере туризма».

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Более того, Мурадян отметил, что эффект от происходящих событий на турпоток из России будет минимальным в случае быстрого прекращения протестов. Ожидается, что он быстро нивелируется предстоящим летним сезоном.

По словам вице-президента АТОР, сведений, что отдыхающим в Грузии россиянам нужна помощь, не поступало. Он подчеркнул, что беспорядки в стране напрямую не влияют на туристов.

Ранее в Грузии вспыхнули массовые протестные акции. Митингующие у здания парламента в Тбилиси потребовали отозвать закон об иностранных агентах. По разным оценкам, в демонстрациях участвовали от 30 тысяч до 50 тысяч человек.

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Фариза Бацазова
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