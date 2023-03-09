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09:44, 9 марта 2023Интернет и СМИ

Звезда ТНТ высказался о цензуре в КВН и Comedy Club

Комик Олег Верещагин заявил, что в КВН больше цензуры, чем в Comedy Club

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский комик, звезда шоу «Звезды в Африке» на канале ТНТ, Олег Верещагин сравнил КВН и Comedy Club. В разговоре с «Вечерней Москвой» он рассказал, в каком из юмористических проектов цензуры больше.

Верещагин заявил, что в КВН больше ограничений и запретов, чем в Comedy Club. «На КВН ее [цензуры] больше, но она сложилась сама. Люди понимают: если ты можешь кого-то обидеть, зачем шутить на эту тему? Есть сотни других!» — объяснил он.

Комик добавил, что ему всегда нравился КВН тем, что игрок мог завуалированно сказать какое-то слово, которое ему нельзя было произносить со сцены. По его словам, если зрители понимали, что это за слово, то могли засмеяться.

Олег Верещагин — российский комик. В начале 2000-х годов он играл в составе команды КВН «Парма». Позднее он выступал в проектах канала ТНТ «Смех без правил» и Comedy Club. После ухода из Comedy Club стал резидентом Comedy Woman. В 2022 году комик победил во втором сезоне экстремального шоу «Звезды в Африке».

Ранее участники Первой лиги КВН вспомнили, какие шутки их просили убрать из выступлений. Кавээнщики рассказали, что списка запрещенных тем для юмора в КВН не существует, но редакторы могли вырезать шутки про политику и секс.

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Олег Давыдов
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