Президент Зеленский поддержал протесты в Грузии и пожелал стране демократического успеха

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все украинцы желают Грузии достичь демократического успеха и прогресса в вопросе евроинтеграции. Поддержку протестующим он выразил в видеообращении в своем Telegram-канале.

«Мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе, и я уверен, что так и будет», — заявил Зеленский. Также он выразил уважение Грузии и поблагодарил тех, кто держал украинские флаги во время протестов на улицах Тбилиси, и исполнял украинский гимн.

Также украинский лидер упомянул Молдавию, которая, по его мнению тоже должна быть в Евросоюзе, и, как он уверен, это вскоре осуществится. «Все свободные нации Европы заслуживают этого», — заявил он.

Тем временем в грузинской столице Тбилиси начались столкновения между спецназом и участниками акции против принятия закона об иноагентах. Противостояния проходят недалеко от здания парламента.

Ранее 8 марта протестующие с флагами Грузии и Евросоюза прошли по центральному проспекту имени Шота Руставели к зданию парламента. Они потребовали от властей отозвать закон об иностранных агентах и освободить всех задержанных на ночной акции. Также участники акции протеста строили баррикады.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был принят в первом чтении во вторник, 7 марта. Согласно документу, в республике могут создать специальный список физических и юридических лиц, которые получают финансирование из-за рубежа.