Канделаки объявила о перезапуске своего интеллектуального шоу Умнее всех»

Телеведущая Тина Канделаки заявила, что скоро в эфире телеканала «Пятница!» появится пилотный выпуск интеллектуального шоу «Умнее всех». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Мои фирменные скороговорки возвращаются на ТВ, а вместе с ними и умные дети. Не менее эрудированные, чем 10 лет назад», — рассказала Канделаки о перезапуске проекта, подчеркнув, что в нем она выступила и как продюсер, и как ведущая.

Канделаки сообщила, что дети буквально будут зарабатывать своим умом. Отмечается, что два года назад телеканал «Пятница!» начал развивать в своем эфире детское направление.

«И сегодня это практически единственный российский канал, который дает возможности талантливым детям», — резюмировала медиаменеджер.

О запуске аналога культового шоу «Самый умный» стало известно в августе прошлого года. По мнению ведущей, сегодня на российском телевидении нет образовательных детских передач, похожих на «Самый умный».