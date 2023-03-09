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21:29, 9 марта 2023Интернет и СМИ

Канделаки объявила о перезапуске своего интеллектуального шоу

Канделаки объявила о перезапуске своего интеллектуального шоу Умнее всех»
Тина Канделаки

Тина Канделаки. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Телеведущая Тина Канделаки заявила, что скоро в эфире телеканала «Пятница!» появится пилотный выпуск интеллектуального шоу «Умнее всех». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Мои фирменные скороговорки возвращаются на ТВ, а вместе с ними и умные дети. Не менее эрудированные, чем 10 лет назад», — рассказала Канделаки о перезапуске проекта, подчеркнув, что в нем она выступила и как продюсер, и как ведущая.

Канделаки сообщила, что дети буквально будут зарабатывать своим умом. Отмечается, что два года назад телеканал «Пятница!» начал развивать в своем эфире детское направление.

«И сегодня это практически единственный российский канал, который дает возможности талантливым детям», — резюмировала медиаменеджер.

О запуске аналога культового шоу «Самый умный» стало известно в августе прошлого года. По мнению ведущей, сегодня на российском телевидении нет образовательных детских передач, похожих на «Самый умный».

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Юлия Мискевич
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