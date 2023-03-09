Оценено влияние антироссийских санкций на экономику западных стран

The Epoch Times: западные страны пострадали от антироссийских санкций сильнее России

Западные страны больше пострадали от антироссийских санкций, чем сама Россия. Влияние санкций на экономику западных стран оценили экономист Патриция Адамс и обозреватель Лорэнс Соломон в материале издания The Epoch Times.

По словам авторов, антироссийские санкции являются «самым грандиозным просчетом» Запада. Отмечается, что ограничения нанесли ущерб западной экономике, вызвали инфляцию, а также дефицит энергоносителей и рецессию. Россия, в свою очередь, не только справилась с трудностями, но и стала процветать, говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Европейского союза (ЕС) в 2022 году достиг максимума за последние восемь лет из-за значительного роста стоимости энергоносителей.